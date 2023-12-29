Общественность Узбекистана возмутило видео, на котором мужчина различными способами издевается над младенцем грудного возраста, совершая опасные для его жизни и здоровья действия.

Детский омбудсман Сурайё Рахмонова в комментарии сообщила, что «данные преступные действия, совершенно не соответствующие человечности, регулярно совершались А. Б., который называется отцом ребёнка и проживает в Джизаке».

Сообщается, что в органы внутренних дел обратилась мать ребёнка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 110 (истязание) и 112 (угроза убийством или применением насилия) Уголовного кодекса. Начато следствие.

В сообщении говорится, что детский омбудсман продолжает следить за тем, чтобы лица, совершающие бесчеловечные действия в отношении детей, привлекались к ответственности.