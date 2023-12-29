Камашинский районный суд Кашкадарьинской области приговорил 21-летнего жителя района к семи годам лишения свободы по обвинению в распространение и пропаганду экстремистских идей в интернете, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Сообщается, что молодой человек с 2018 года, в том числе во время сезонной работы в июле-ноябре 2022 года в Алматы (Казахстан), слушал и смотрел аудио- и видеолекции идейных вдохновителей международных террористических организаций, пропагандирующие идеи «джихада» и «хиджрата».

Под влиянием этих лекций он открыл 11 каналов в мессенджере Telegram, где пропагандировал экстремистские идеи, говорится в сообщении.

Осуждённый намеревался выехать в Сирию в целях участия в «джихаде», для чего получил через социальные сети необходимые советы. Он игнорировал предупреждения родителей, недовольных его занятием, отмечается в сообщении. СГБ предотвратила попытку выезда в Сирию.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета). При вынесении приговора были учтены показания свидетелей и вещественные доказательства.