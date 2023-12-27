К детскому омбудсману Узбекистана Сурайё Рахмоновой поступило сообщение и видеоматериалы от общественных активистов о том, что в Зангиатинском районе Ташкентской области 13-летняя девочка регулярно подвергается физическому и моральному насилию со стороны мачехи. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.

При изучении ситуации сотрудниками ОВД было установлено, что С. Р. (2010 года рождения) подверглась насилию со стороны жены её отца С. Ш. Отец пострадавшей С. С. обратился в районное УВД с просьбой принять меры в отношении женщины.

По сообщению омбудсмана, пострадавшая прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая не выявила телесных повреждений. Была назначена экспертиза для определения степени психического насилия, которому подвергался подросток. Назначен также эксперт для проведения правовой оценки психического состояния мачехи ребенка.

Доследственная проверка находится на контроле прокуратуры Зангиатинского района.