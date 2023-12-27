Комитет по международным делам парламента Турции одобрил ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Решение принято на заседании 26 декабря, сообщает агентство «Анадолу».

В конце октября этот протокол подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и направил его на утверждение в парламент.

Теперь документ должен пройти общее голосование в Генеральной ассамблее парламента, в которой правящая Партия справедливости и развития, возглавляемая Эрдоганом, имеет большинство. Затем его должен подписать президент, отмечает Reuters.

Дата голосования по протоколу пока неизвестна.

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовали поддержку ратификации протокола.

Позиция Турции

Решению комитета турецкого парламента предшествовал телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы Турции в декабре, пишет Bloomberg. Они обсудили Швецию и покупку Турцией 40 новых истребителей F-16 у США.

Эрдоган ранее заявлял, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей, а также снятием Канадой и другими членами НАТО эмбарго на поставки оружия Турции.

Кроме того, Анкара хочет, чтобы Швеция приняла дальнейшие меры в отношении сторонников сепаратистских группировок, которые объявлены вне закона в Турции, в том числе против Рабочей партии Курдистана, отмечает агентство.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия отказались от традиционного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия стала членом объединения в апреле 2023 года.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на прошлой неделе заявлял, что парламент страны не горит «большим желанием» одобрять шведскую заявку.

По правилам НАТО, вступление в альянс новых стран возможно только с согласия всех его членов. На сегодня членами союза являются 30 стран.