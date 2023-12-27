Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении сотовых операторов страны из-за согласованного роста цен на услуги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расследование ведётся в отношении сотовых операторов «Кселл», «МТ-С» (Тele2/Altel) и «Кар-Тел» (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса (антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка).

По данным агентства, в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%.

«Только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы, опубликовав информацию на своих официальных сайтах, последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой», — говорится в сообщении.

СМИ Казахстана летом писали о повышениях цен на услуги связи у нескольких сотовых операторов. В Тele2, например, это объяснили ростом затрат на инфраструктуру, развитием новых технологий, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией, повышением стоимости электроэнергии и другими обстоятельствами.