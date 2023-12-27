Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии снял запрет на эксплуатацию АЭС «Касивадзаки-Карива», которая считается самой крупно атомной электростанцией в мире сообщает Kyodo.

Запрет действовал с апреля 2021 года, когда атомный регулятор запретил Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператору станции, перемещение ядерных материалов на АЭС из-за недостаточных мер безопасности, прежде всего антитеррористической.

В следующие два года TEPCO усилила меры защиты АЭС, подтвердил надзорный орган, сотрудники которого провели в общей сложности свыше 4200 часов проверок станции.

Несмотря на снятие запрета, для возобновления работы станции TEPCO необходимо получить согласие местных органов власти префектуры Ниигата, города Касивадзаки и деревни Карива, где она находится.