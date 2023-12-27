Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии снял запрет на эксплуатацию АЭС «Касивадзаки-Карива», которая считается самой крупно атомной электростанцией в мире сообщает Kyodo.
Запрет действовал с апреля 2021 года, когда атомный регулятор запретил Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператору станции, перемещение ядерных материалов на АЭС из-за недостаточных мер безопасности, прежде всего антитеррористической.
В следующие два года TEPCO усилила меры защиты АЭС, подтвердил надзорный орган, сотрудники которого провели в общей сложности свыше 4200 часов проверок станции.
Несмотря на снятие запрета, для возобновления работы станции TEPCO необходимо получить согласие местных органов власти префектуры Ниигата, города Касивадзаки и деревни Карива, где она находится.
- «Касивадзаки-Карива» расположена на побережье Японского моря на площади более 4 млн кв. км. Семь её реакторов имеют суммарную мощность более 8200 МВт. Это единственная действующая атомная электростанция TEPCO.
- Работа «Касивадзаки-Карива» была приостановлена в 2012 году, когда после аварии на станции «Фукусима-1» в 2011 году в Японии отключили все ядерные реакторы для плановых проверок. Чтобы запустить реакторы требовалось заключение местных властей по безопасности.
- Перезапуск реактор на «Касивадзаки-Карива» изначально был запланирован на 2019 год, но откладывался несколько раз.