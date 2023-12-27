Сотрудники СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявили четыре случая коррупции в Ташкенте и двух регионах. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Главный специалист Агентства по кадастру был задержан при получении 6000 долларов в обмен на решение вопроса о невозбуждении уголовного дела в отношении жителя Мирзо-Улугбекского района Ташкента с помощью своих знакомых, занимающих высокую должность.

В другом случае старший инспектор УКД УВД Мирзо-Улугбекского района столицы был задержан при получении взятки в размере 4000 долларов. Сообщается, что он пообещал помочь мужчине, осуждённому по части 3 статьи 251−1 (незаконный оборот сильнодействующих веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере) на 7 лет, перевестись из исправительной колонии №11 в Навои в колонию №14 в Чирчике.

Житель Ферганы 1984 года рождения, бывший военнослужащий, был задержан при получении 4000 долларов в обмен на трудоустройство другого местного жителя в систему органов внутренних дел при помощи своих знакомых.

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.