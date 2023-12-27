Против няни, которая сломала мальчику левую ключицу в частном детском саду в Яккасарайском районе Ташкента, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

Жительница Ташкента 30 ноября на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором видно, как воспитательница схватила её сына под мышку одной рукой и подняла, чтобы перенести на другую кровать. Позже ребёнка попросили забрать из сада, так как он плакал.

Дома заметили, что у мальчика при движении болит левая рука, и отвезли в больницу. Рентген показал, что у ребёнка закрытый перелом левой ключицы.

Согласно заключению медицинской экспертизы от 18 декабря, назначенной в ходе доследственной проверки, установлено, что Л. А. получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 116 (невыполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. Наказание по этой статье — лишение определённого права до трёх лет или обязательные общественные работы до 300 часов либо исправительные работы до двух лет.