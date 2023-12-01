Жительница Ташкента 30 ноября на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором зафиксировано, как воспитательница в частном детском саду схватила её сына под мышку одной рукой и подняла, чтобы перенести на другую кровать.

Мать пострадавшего ребёнка сообщила, что инцидент произошёл 17 ноября. Утром она отвела сына в сад, а после обеда ей написала директор сада, сказав, что ребёнок плачет. Мальчика забрал дедушка, и к пяти часам вечера стало понятно, что у ребёнка при движении болит левая рука.

«Взяли направление у педиатра в 16 горбольницу к травматологу-ортопеду. Травматолог Хурсанд за 5 секунд понимает, что перелом, отправляет на рентген. Рентген это подтверждает», — написала мать мальчика, приложив фотографию заключения врача. Ребёнку наложили гипс.

После этого в саду запросили запись с камер наблюдения, потому что администрация учреждения отказывалась назвать настоящую причину случившегося.

Женщина 30 ноября обратилась к детскому омбудсману Сурайё Рахмоновой и сообщила, что её сын Л. А., 2021 года рождения, получил серьёзные травмы в результате грубых действий сотрудницы детского сада.

УВД Яккасарайского района начало доследственную проверку, говорится в сообщении омбудсмана.