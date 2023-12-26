Текущий учебный год для сельской школы №19 в Баяутском районе Сырдарьинской области — настоящий праздник. Впервые за 30 лет её существования учиться и работать здесь можно не в пальто, шапках и варежках.

Тепло в здании стало благодаря тепловым насосам, работающим по принципу воздух-вода. Оборудование направляет холодный наружный воздух ещё более холодному фреону — веществу, которое передаёт тепловую энергию. Компрессоры, установленные в тепловых насосах, сжимают фреон, за счёт чего он нагревается. Затем это тепло передаётся воде, которая циркулирует по трубам и батареям в кабинетах.

Насосы в школе установили на средства Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ). О проекте и тернистом пути к тёплым кабинетам корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева уже рассказывала в статье «Мечтаем проводить уроки не в пальто». Отопительный сезон 2023−2024 года школа встретила с новым оборудованием. Национальный координатор ПМГ ГЭФ в Узбекистане Алексей Волков опасался аварийных отключений электричества, в связи с которыми работа тепловых насосов приостанавливалась бы. Оправдались ли опасения и как удалось реализовать проект — Сабина Бакаева узнала в ходе официального запуска «котельной» 18 декабря.

Как школа отапливалась раньше

Школа №19 построена в 1993 году. Сегодня в ней учатся 415 детей. До текущей зимы учреждение, как и другие 6700 сельских школ Узбекистана, отапливалось углём. Согласно утверждённым Минздравом санитарным правилам и нормам (СанПиН), температура воздуха в учебных классах должна составлять минимум 18−20 градусов. Однако зимой, на которую приходится большая часть учебного года, фактическая температура в кабинетах сельских школ опускается до +6…+8 градусов.

Учебный класс школы №19 в 2021—2022 учебном году. Фото: sgp.uz.



На отопление 27 кабинетов 19-й школы государство ежегодно выделяло 70 тонн угля, из которых не менее 25 тонн — пыль. В 2021—2022 отопительном сезоне учебное заведение получило всего 54 тонны топлива, но более половины из этого объёма было непригодно для использования.

Инженер-технолог компании «Теплоцентраль А.P.» Денис Кузнецов, установивший тепловые насосы в баяутской школе, поздней осенью 2023 года посещал соседнюю школу №18. Её, по словам специалиста, отапливают восемь буржуек, опоясывающих здание по периметру. Каждая печь греет несколько кабинетов. Температура в них «терпимая» — 15−16 градусов.

Уголь, поставленный школе №19, на отопительный сезон 2022−2023. Фото: sgp.uz.



Школа №18, как и другие сельские образовательные учреждения, не может отказаться от некачественного угля. Поэтому угольную пыль смачивают водой и топят печи такой угольной глиной, рассказал Денис Кузнецов.

«Местные жители говорят, что в советские времена школы тоже отапливались углём, но тогда давали 240 тонн на сезон, а сейчас 60 — в четыре раза меньше, — отметил Денис Кузнецов. — И уголь тогда был другой».

Кроме того, до развала Советского Союза отопительная система школ, как правило, состояла из одной центральной котельной. Здесь котлы, отапливаемые углём, нагревали воду. В батареи учебных классов её направляли циркуляционные насосы. Буржуйки же стали появляться в бюджетных социальных учреждениях с середины 1990-х, когда отключения электроэнергии стали обыденностью.

Угольная котельная школы №19.



Несмотря на то, что школа №19 была построена уже в годы Независимости, центральная котельная здесь тоже была. Но вскоре её сменили 10 буржуек. Учитель русского языка и литературы школы №19 Дильшода Аманова рассказывает, что до 2016 года электричество в посёлке появлялось лишь на два часа в сутки, поэтому буржуйки были единственным спасением школы.

В попытках исправить ситуацию и найти деньги на модернизацию системы отопления директор школы Мухтарам Хасанова в 2015 году нашла сайт Программы малых грантов.

«[Сотрудники школы] просто позвонили нам и сказали: „Вот у нас такая проблема: дети в пальто, в перчатках, шапках. И учителя тоже. Ну невозможно учиться. Что можно сделать?“», — вспоминает национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков.

Алексей Волков и директор школы №19 Мухтарам Хасанова.



Проект подходил под все критерии ПМГ ГЭФ. Программа финансирует не губительные для природы, устойчивые и инновационные проекты, которые можно распространить на всю страну. В случае брикетирования пыли удалось бы повысить температуру воздуха в классах, не увеличивая расходы на топливо и ущерб окружающей среде, ведь плотная масса горит дольше. Решение было новым для Узбекистана, так как к нему не прибегали другие организации.

При условии распространения этого опыта на другие сельские школы ПМГ соблюла бы условие масштабирования. Однако в Министерстве экономики в дальнейшем продвижении проекта отказали, вспоминает Алексей Волков.





«Нам тогда честно сказали: „Нет. Сейчас не те приоритеты“. Мы были вынуждены отказать школе, потому что улучшить условия одной случайной школы без шанса на распространение практики — несправедливо по отношению к другим школам», — отметил Алексей Волков.

В 2022 году школа №19 получила грант Всемирного банка на ремонт здания и модернизацию угольной котельной, которая должна была заменить буржуйки. Казалось, в школе вот-вот станет тепло. Однако из-за низкого качества угля и перебоев в электроснабжении многолетние мечты учащихся и педагогов не сбылись.

Инженеры посчитали, что для доведения температуры воздуха в классах до санитарных норм нужно жечь в 10−15 раз больше отечественного угля либо заменить его на импортный — из России или Казахстана и увеличить объём поставок в школы в 5 раз, отметил Алексей Волков.

«Но уголь — грязное топливо. И несмотря на это, государство субсидирует его стоимость до 10 раз. В это же время школы платят за электричество по самым высоким тарифам — как самые крупные промпредприятия. То есть школы получают 90-процентные скидки на уголь, а на электричество скидок нет».

Из-за постоянных перебоев в электроснабжении и низкого качества угля школа была вынуждена вновь обратиться к ПМГ ГЭФ с просьбой рассмотреть решение проблемы отопления. На этот раз в Объединённой группе исполнения проектов при Министерстве экономики и финансов заверили, что рассмотрят распространение новой технологии на другие школы, рассказывает Алексей Волков.

Врио постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Рам Айер, директор школы №19 Мухтарам Хасанова и национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков.

«Есть надежда, что, при хороших результатах, правительство распространит баяутский опыт на другие 6700 сельских школ Узбекистана. В таком случае проект будет иметь колоссальное экологическое и социальное значение», — сказал Алексей Волков.

При финансировании проектов ПМГ ГЭФ покрывает не более половины от стоимости инициативы. В случае баяутской школы софинансированием посчитали ремонт за счёт гранта Всемирного банка, поскольку без него новая система отопления оказалась бы бессмысленной: оконные рамы, изоляция стен и крыши были в таком состоянии, что отопление такого здания ничем не отличалось бы от отопления улицы.

Почему специалисты предложили тепловые насосы

Приглашённый Программой малых грантов специалист по тепловым системам Денис Кузнецов предложил установить тепловые насосы. Технология давно зарекомендовала себя за рубежом, но среди бюджетных организаций Узбекистана встречается только в баяутской школе. Среди частных организаций — в одном отеле в Андижане.

Денис Кузнецов.



Причину выбора тепловых насосов Денис Кузнецов объясняет высоким КПД. При потреблении 1 кВт электричества он вырабатывает 3,5 кВт тепла. Для сравнения, угольный котёл преобразует 1 кВт топлива в 0,7 кВт тепловой энергии.

«Если бы здесь был газ, это было бы идеально, потому что газ — самое дешёвое и экологически чистое топливо. Но газа здесь нет. Альтернатива — электроэнергия. Можно было бы установить ТЭНовые электрические котлы, но это очень дорого, потому что 1 кВт электроэнергии они преобразуют в 1 кВт тепловой», — пояснил Денис Кузнецов.

Тепловые насосы.



Опасения вызывали лишь перебои в электроснабжении. На случай длительных отключений инженеры сохранили возможность отопления через центральную угольную котельную.

«Конечно, существует некое сопротивление у местных органов власти. Потому что нет понимания, что и электричество и уголь — это источники энергии, — говорит Алексей Волков. — Считается, что электричество — это энергия, а уголь — что-то другое. У баяутской школы квота на потребление электроэнергии составляет 2000 кВт в месяц. Эту квоту они не должны превышать. Когда мы сказали, что у нас насосы в день потребляют 1000 кВт, в хокимияте схватились за голову. Но мы вышли с письмом и попросили не делать из этого трагедию, дать нам столько электроэнергии на этот отопительный сезон, чтобы мы смогли провести этот эксперимент. Хокимият пошёл навстречу. Да, цифра кажется большой, но давайте посмотрим, сколько мы потребляем за сезон и посчитаем, сколько бы заплатили за уголь для обеспечения санитарных норм и какой при этом был бы экологический урон. Давайте всё сравним и посмотрим».

Алексей Волков объясняет принцип работы тепловых насосов врио постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Раму Айере.



Субсидирование низкокачественного угля и высокие тарифы на электроэнергию для школ невероятно искажают цену тепла в школах, подчёркивает Алексей Волков. Кроме того, эта иллюзия напрямую влияет на будущее нации: если не отказаться от грязного топлива и игнорировать обеспечение санитарных норм в школах, наши дети вырастут больными и необразованными, потому что учиться в холоде невозможно, как и быть здоровым, вдыхая сажу.

«Если бы государство так субсидировало „зелёные“ технологии, как субсидирует уголь, мы были бы уже далеко впереди», — считает Алексей Волков.





Координатор ПМГ ГЭФ добавил, что до текущего учебного года школа №19 и кишлак, в котором она находится, были подключены к одному трансформатору. Помимо 3000 кв. м учебного заведения трансформатор питал ещё 1250 домохозяйств. Чтобы не нагружать село работой тепловых насосов, ПМГ установила в школе новый трансформатор.

При этом трансформаторы махалли и школы питаются от одной крупной сети. Благодаря тому, что областной хокимият снял ограничения на электроснабжение, электричество для жителей села впервые за десятки лет стало стабильным благом, а не роскошью.

С тепловыми насосами при наружной температуре -14 градусов минимальная температура в кабинетах составляла +16 — в северном крыле школы и +18…+20 — с южной и юго-восточной сторон, делится результатами инженер Денис Кузнецов.

Длительных отключений электроэнергии не было, отмечает специалист. При коротких перебоях поддержку тепловых насосов автоматически обеспечивал бензиновый генератор. Он потребляет всего литр бензина в час, хотя топливо нужно «ташкентское», признает Денис Кузнецов, поскольку в Сырдарье бензин марки Аи-92 почти коричневого цвета. С топливом такого качества генератор пришлось заводить вручную.





«После установки тепловых насосов некоторые родители переживают, почему дети не приходят домой сразу после уроков. Всё очень просто: дети остаются, потому что в школе тепло», — говорит Денис Кузнецов.

Директор школы №19 Мухтарам Хасанова отмечает, что работает в системе народного образования 44 года. Из них 25 лет — директором школы №19.

«Впервые почти за полвека в школе, наконец, тепло, — говорит она, счастливо улыбаясь. — У нас одни из самых высоких показателей поступления в вузы во всей области. Думаю, благодаря отоплению с этого момента наши успехи в образовании улучшатся и школа будет служить обучению здорового поколения».





Алексей Волков отметил, что по завершении отопительного сезона ПМГ ГЭФ наймёт экономистов для расчёта экономической выгоды проекта. Однако уже сейчас координатор программы считает технологию оправданной.

«Она оправдана с точки зрения того, что энергия должна давать школе — тепло. Потому что уголь поставляют, но он не обеспечивает то, что должен давать. О каком образовании может идти речь, если дети мёрзнут?»

Национальный координатор ПМГ ГЭФ убеждён, что правительство должно одобрить использование тепловых насосов. У страны есть большой потенциал перехода на возобновляемые источники энергии.

«Сейчас Узбекистан ставит цель перевести 30% выработки энергии на возобновляемые источники. И я уверен, что эта цифра будет расти, потому что цены на солнце с каждым годом падают. В будущем какие-то школы, может быть, переведём на самообеспечение энергией. Просто для этого нужны большие генерирующие мощности».

Временно исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Узбекистане Рам Айер подчеркнул «Газете.uz», что проект баяутской школы — инвестиция в человеческий капитал, и ПРООН рада быть частью этой инициативы.





«Будущее страны начинается со школьной скамьи, — сказал Рам Айер. — Но школа — это не только учебный процесс. Качество образования и качество среды, характеристик здания равноценно важны».

Врио представителя добавил, что ПРООН рада быть частью баяутского проекта, однако агентства ООН не могут решать все проблемы страны.

«Мы можем показать пилотные проекты. А государство, опираясь на этот опыт, может его масштабировать. Учитывая все реформы в стране, мы ожидаем, что наращивание инвестиций в образование, здравоохранение и другие социальные вопросы — это то, что правительство Узбекистана будет делать. Важно, чтобы эти пилотные проекты не только масштабировались, но и сохраняли качество. Например, у нас был проект с Министерством юстиции по созданию центров госуслуг. Мы запустили семь таких центров, а сегодня их уже 150. Но одинаково ли хорошо оказывают услуги во всех 150 центрах? Сохранение качества — это вызов, и это касается школ».

Рам Айер подчеркнул, что помимо программы образования на его качество влияют и уровень навыков и знаний педагогов, и их заработок.

«Зарплата учителей должна быть высокой, чтобы их уважали в обществе. Причём не только за то, что они занимаются благородной деятельностью. У педагогов есть семьи, дети, содержать их — вызов для учителей. Система должна удерживать учителей, в том числе мотивировать их работать в небольших посёлках. Обратите внимание на Мухтарам Хасанову. Она работает в системе 40 лет. Но отработан ли план преемственности? Кто заменит её? Инвестиция в социальный сектор — это главное для развития Узбекистана сегодня».