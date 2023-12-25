Бывший директор Пограничной службы КНБ Казахстана Дархан Дильманов приговорён к четырём годам лишения свободы с конфискацией имущества. Военный суд признал его виновным по статье о злоупотреблении властью, повлёкшем тяжкие последствия, пишет Zakon.kz.
Помимо Дильманова по делу проходило ещё несколько человек — они были признаны виновными по ряду преступлений. Всех осуждённых также пожизненно лишили права занимать госдолжности, отмечает издание.
Как установил суд, один из осуждённых предложил Дильманову участвовать в незаконной схеме перевалки грузов из Китая в Казахстан, пообещав ему определённый доход.
«Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы, минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», — цитирует Zakon.kz постановление суда.
Дильманов признал вину, раскаялся и попросил суд назначить ему максимально мягкий вид наказания.
- Дархан Дильманов занимал должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана — директора Пограничной службы с июня 2015 года. В апреле 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев освободилДильманов от должности, а в июне того же года КНБ сообщил о его задержании.
- В январе этого года Токаев, выступая в парламенте, заявил, что на границе с Китаем — «самый настоящий бардак». «Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в „зеркальной“ статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов», — сказал он и поручил соответствующим органам навести порядок там.
- Предшественник Дильманова, бывший директор Погранслужбы Казахстана Нурлан Джуламанов также был осуждён. В марте 2015 года его приговорили к 11 годам тюрьмы по обвинению в получении взяток. В апреле 2022 года вышел на свободу досрочно.