Бывший директор Пограничной службы КНБ Казахстана Дархан Дильманов приговорён к четырём годам лишения свободы с конфискацией имущества. Военный суд признал его виновным по статье о злоупотреблении властью, повлёкшем тяжкие последствия, пишет Zakon.kz.

Помимо Дильманова по делу проходило ещё несколько человек — они были признаны виновными по ряду преступлений. Всех осуждённых также пожизненно лишили права занимать госдолжности, отмечает издание.

Как установил суд, один из осуждённых предложил Дильманову участвовать в незаконной схеме перевалки грузов из Китая в Казахстан, пообещав ему определённый доход.

«Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы, минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», — цитирует Zakon.kz постановление суда.

Дильманов признал вину, раскаялся и попросил суд назначить ему максимально мягкий вид наказания.