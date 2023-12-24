Следственное управление при ГУВД Ташкента объявило в розыск четырёх человек, скрывшихся от следствия и обвиняемых в совершении преступления по части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере). Их имена:





Мамажонов Дониёр Дилмуроджон угли (1994 г. р.);





Мухамедов Абдулла Абдурахманович (1985);





Солиев Жамшид Абдулазизович (1992);





Исамитдинов Хусан Хашимович (1964).

В отношении этих мужчин вынесена мера пресечения в виде заочного заключения под стражу.

Граждан, имеющих информацию об их местонахождении, или пострадавших от их действий, просят обращаться в ГУВД по номерам телефона: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, а также по Telegram по номеру: 99−370−73−94. Конфиденциальность гарантируется.