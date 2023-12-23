Салат с курицей и ананасами





Красивый слоёный салат с курицей и ананасами.

Овощной салат с курицей





Овощи делают этот салат лёгким, а обжаренная курица придаёт пикантности и сытости.

Слоёный салат «Мимоза» в стаканах





Порционный вариант всеми любимого салата «Мимоза».

Оливье с колбасой и зелёным горошком





Оригинальная сервировка классического оливье с колбасой и зелёным горошком.

Рулет «Селёдка под шубой»





Предлагаем приготовить селёдку под шубой в виде рулета.

Салат с копчёной курицей и корейской морковью





Салат с копчёной куриной грудкой и корейской морковью готовится быстро и просто.

Салат с тунцом





Ещё один рецепт полезного и вкусного салата — с консервированным тунцом, овощами и оливками.

Салат со стейком и карамелизированной грушей





Салат, в котором прекрасно сочетаются сладкая груша, хрустящая зелень, сыр и нежный жареный стейк из говядины.

Салат-торт «Праздничный»





Праздничный салат-торт с курицей и грибами.