Салат с курицей и ананасами

еда, зира

Красивый слоёный салат с курицей и ананасами.

Овощной салат с курицей

еда, зира

Овощи делают этот салат лёгким, а обжаренная курица придаёт пикантности и сытости.

Слоёный салат «Мимоза» в стаканах

еда, зира

Порционный вариант всеми любимого салата «Мимоза».

Оливье с колбасой и зелёным горошком

еда, зира

Оригинальная сервировка классического оливье с колбасой и зелёным горошком.

Рулет «Селёдка под шубой»

еда, зира

Предлагаем приготовить селёдку под шубой в виде рулета.

Салат с копчёной курицей и корейской морковью

еда, зира

Салат с копчёной куриной грудкой и корейской морковью готовится быстро и просто.

Салат с тунцом

еда, зира

Ещё один рецепт полезного и вкусного салата — с консервированным тунцом, овощами и оливками.

Салат со стейком и карамелизированной грушей

еда, зира

Салат, в котором прекрасно сочетаются сладкая груша, хрустящая зелень, сыр и нежный жареный стейк из говядины.

Салат-торт «Праздничный»

еда, зира

Праздничный салат-торт с курицей и грибами.