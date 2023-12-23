Салат с курицей и ананасами
Красивый слоёный салат с курицей и ананасами.
Овощной салат с курицей
Овощи делают этот салат лёгким, а обжаренная курица придаёт пикантности и сытости.
Слоёный салат «Мимоза» в стаканах
Порционный вариант всеми любимого салата «Мимоза».
Оливье с колбасой и зелёным горошком
Оригинальная сервировка классического оливье с колбасой и зелёным горошком.
Рулет «Селёдка под шубой»
Предлагаем приготовить селёдку под шубой в виде рулета.
Салат с копчёной курицей и корейской морковью
Салат с копчёной куриной грудкой и корейской морковью готовится быстро и просто.
Салат с тунцом
Ещё один рецепт полезного и вкусного салата — с консервированным тунцом, овощами и оливками.
Салат со стейком и карамелизированной грушей
Салат, в котором прекрасно сочетаются сладкая груша, хрустящая зелень, сыр и нежный жареный стейк из говядины.
Салат-торт «Праздничный»
Праздничный салат-торт с курицей и грибами.