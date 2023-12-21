Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском объявило об увольнении всех руководителей государственных СМИ. Речь идёт о главах председателей правления телекомпании TVP, Польского радио и информационного агентства PAP, а также их наблюдательных советах.

В заявлении Министерства культуры страны об увольнении говорится, что такое решение было принято в связи с «необходимостью восстановить беспристрастность средств массовой информации».

Ведомство сообщило, что назначило новых людей в наблюдательные советы этих СМИ, которые, в свою очередь, должны назначить новых членов правления.

Увольнение руководителей госСМИ произошло на следующий день, после того как польский Сейм принял 19 декабря резолюцию, в которой парламентарии потребовали от правительства «немедленно принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в плане доступа граждан к достоверной информации и функционирования государственных СМИ».

Во время правления партии «Право и справедливость» (PiS), которая возглавляла правительство Польши в течение восьми лет, госСМИ регулярно обвиняли в предвзятом освещении событий, передаче правительственной пропаганды и словесных нападках на оппозицию.

Коалиция во главе с экс-председателем Европейского совета Дональдом Туском пришла к власти по итогам октябрьских выборов в Польше. На прошлой неделе Сейм утвердил новый состав правительства, Туск стал премьер-министром.

«Нам понадобится ровно 24 часа, чтобы снова превратить PiS TV в общественное телевидение. Поверьте мне на слово», — заявил Туск во время предвыборного митинга в октябре, пишет The Guardian.