В соцсетях распространилось видео с пожаром на птицефабрике в Пскенте.

В пресс-службе МЧС Узбекистана уточнили, что 21 декабря в 15:20 к ним поступила информация о пожаре на одной из птицефабрик, расположенной в махалле «Култепа» в Пскентском районе Ташкентской области.

В 15:33 на место прибыли пять пожарно-спасательных расчётов, которые продолжают тушить огонь, говорится в сообщении МЧС (опубликовано в 16:10 по ташкентскому времени).

По предварительной информации, сообщения о случаях ожогов или гибели людей не поступали.

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