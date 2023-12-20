Традиционные узбекские и японские куклы демонстрируются на выставке в малом зале Международного караван-сарая культуры имени Икуо Хираямы. Всего экспонатов 79. Все куклы коллекционные и предназначены не для игры, а для любованиями ими в интерьере. Одеты они в национальные костюмы, которые соответствуют разным регионам стран и историческим эпохам.





К традиционной школе кукольного искусства Японии относятся 35 экспонатов из коллекции караван-сарая.

Самые ценные из них — куклы хина-нингё. Они являются главным атрибутом праздника «Хинамацури» («Праздник девочек») и передаются по наследству от матерей к дочерям. В экспозиции представлено несколько таких кукол.





Полный же набор состоит из 15 фигур, изображающих императорскую семью и их свиту. Их рассаживают на семиярусной красной лестнице «хинакадзари», которая олицетворяет структуру придворного общества. На самом верху помещают императора и императрицу. Это самые дорогие куклы в наборе: одежду для них шьют на заказ из фрагментов кимоно, для причёсок используют настоящие волосы. Ниже располагаются фрейлины, музыканты, самураи, министры и слуги. На седьмом уровне часто расставляют предметы дворцового обихода: игрушечную мебель, шкатулки и миниатюрные искусственные деревья.





Помимо хина-нингё, на выставке демонстрируются куклы хаката-нингё. Название этому виду кукол дал город Хаката, который издавна славился своими мастерами. Керамические фигурки, расписанные вручную, традиционно изображают актёров театра Кабуки в костюмах, самураев, девушек в кимоно и детей.





Кукольное искусство Узбекистана на выставке представлено современной авторской куклой. В экспозиции их 44. Большую часть для показа предоставил меценат и коллекционер изделий мастеров народно-прикладного искусства Узбекистана Фахриддин Абдужабборов.





Собрание керамических кукол в узбекских национальных костюмах стало следующим этапом проекта «Возрождение», который меценат реализовал в 2012 году. Тогда он выступил инициатором создания коллекции традиционных нарядов женихов и невест из разных регионов Узбекистана в период с VIII до середины XIX веков. К работе над проектом, в основу которого легли материалы этнографических экспедиций, литературные источники и сохранившиеся в архивах эскизы, Абдужабборов привлёк историков, этнографов, искусствоведов, мастеров декоративно-прикладного искусства и дизайнеров.





«Традиционные костюмы — это культурное наследие нашего народа. Когда через три месяца коллекция была готова, мы решили приобщить к ней детей через образы, которые они готовы воспринимать — с помощью кукол. Я объявил конкурс среди мастеров: художников, керамистов. Тем, кого отобрал для реализации проекта, передал ткани, лекала, и они вместе с моими дизайнерами создали новые образы для национальных кукол», — рассказал Фахриддин Абдужабборов.





В коллекции мецената куклы, выполненные полностью из керамики. У них лица Барби и красочные наряды, которые отражают локальные особенности регионов Узбекистана: от специфичных орнаментов до характерного кроя чапанов и платьев. Дополняют костюмы игрушечные обувь, головные уборы и украшения. Их автор — член Республиканской ассоциации народных мастеров, ремесленников и живописцев «Хунарманд» Дильфуза Ишаналиева.





Главное отличие авторских кукол из коллекции Фахриддина Абдужабборова от японских — выражение лиц. Спектр эмоций — от радости и озорства до задумчивости. Многие куклы «заняты делом»: играют на музыкальных инструментах, качают колыбель, собирают фрукты, демонстрируют суженому сундук с приданым. Некоторые демонстрируются отдельно, некоторые являются фигурами в бытовых сценках, и фоном им служат воссозданные фрагменты юрт, украшенные сюзане, миниатюрные виноградники или резные деревянные ворота.





Сегодня куклы хранятся у Абдужабборова дома. По словам коллекционера, продавать он их не собирается.

«Когда-нибудь оставлю коллекцию в дар Узбекистану, передам в один из музеев. Сейчас этих кукол у меня просят музеи России, Германии, и я надеюсь, что посредством таких экспозиций мы сможем показать миру наше культурное наследие, декоративно-прикладное искусство», — сказал Фахриддин Абдужаббаров.

В экспозиции, которая знакомит с кукольным искусством Узбекистана, также представлены работы Жылдыз Алписбаевой, студентки третьего курса Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.





Выставка традиционных кукол Японии и Узбекистана в Международном караван-сарае, организованная при поддержке посольства Японии и Академии художеств, открыта до 31 декабря. Вход свободный.