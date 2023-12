Выставка Йигитали Сатторова, одного из ярких представителей отечественного неоэкспрессионизма, открылась в столичной галерее Bonum Factum. Ретроспективная экспозиция «Корова в шоке» («Sigir hayratda») подводит определённый рубеж в поисках художником творческой искренности.





Йигитали Сатторов родился в 1992 году в Кашкадарье, где поработал в местном отделении Академии художеств Узбекистана. Первая профессиональная выставка художника прошла в 2017 году, за этим последовало признание не только со стороны критиков, но и коллег по цеху.

Фото Умара Курбанова / Art-blog.uz

Манеру письма Сатторова можно определить термином неоэкспрессионизм, смешанным с кубизмом и абстракцией.

Профессиональное становление художника определённо связано с обучением в престижной программе SAM Iternational Artist Residency в Сингапуре, поездками в страны Юго-Восточной Азии: погружение в мир экзотических ландшафтов существенно повлияло на закрепление его восприятия цвета и природы.





Несмотря на нынешнюю жизнь в столице, приличный список стажировок в стране и за рубежом, Сатторов сохранил свою любовь к яркой солнечной палитре в своих работах, он по-прежнему смотрит на мир свежим взглядом.

Выставка в Bonum Factum тематически поделена на два уровня: войдя в галерею с ташкентского холода сразу попадаешь в мир природы художника. Работы «Один в море», «Сёрфингистка», «Обнажённые лежащие холмы», «Зима», «Гилам» интересны своей локальной глобальностью, не говоря уже о банальной подпитке теплом в нашу зиму.





Подвальное помещение галереи позволяет спуститься вниз, где у Сатторова притаилось вечное тайное внутреннего мира человека: здесь экспозицию предваряет лозунг «I, the homo sapiens, am the slave of own beliefs» («Я, человек разумный, раб своих убеждений»), подсвечивающийся нервным импульсом стробоскопа. В этом мерцании биология тесно переплетена с социологией. Здесь же и работа «Корова в шоке», давшая название темы всей выставке.





«Мы говорим, общаемся, рассказываем, но зачастую нет искренности в этих словах. Драматизм и трагизм некоторых событий в нашей жизни сегодня воспринимается как что-то должное. И даже животные в шоке от происходящего с людьми», — рассказал «Газете.uz» Йигитали Сатторов, поясняя концепцию экспозиции.





Сатторов на редкость искренний художник. Это не комплимент, потому что современному искусству совершенно не обязательно быть искренним. Сатторов сумел найти тот поворот, при котором его «Плач», «Надежда», «Влюблённые» становятся рассказами, в чём-то абсурдистскими, но с сюжетом и героями. Местами со своим новым пространством, как во «Вьетнамских впечатлениях», «ломающими» традиционный квадрат картинной рамы. Так что у всех, кому важна искренность в общении, есть ещё почти месяц, чтобы восполнить её дефицит — столько продлится выставка художника.





Галерея Bonum Factum открыта со вторника по воскресенье (с 12:00 до 20:00), выходные дни — пятница и понедельник. Вход на выставку платный.