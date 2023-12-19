Заведующий приёмно-диагностическим отделением в Шахриханском районном медицинском объединении Андижанской области Отабек Ахлиддинов (1973 года рождения), который также занимался блогерской деятельностью, приговорён к лишению свободы. Приговор прокомментировал Андижанский областной суд.

24 ноября Ханабадский городской суд признал Ахлиддинова виновным по пункту «а» части 2 статьи 165 (вымогательство повторно или опасным рецидивистом) и пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишению свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в госорганах и работать блогером в течение 3 лет.

В материалах дела, с которыми ознакомилась «Газета.uz», говоритяс, что мужчина в качестве блогера, пишущего о проблемах населения, грозил испортить имидж медобъединения, где он сам работает, опубликовав информацию о проблемах с отоплением. За нераспространение этих недостатков Отабек Ахлиддинов, как сообщается в материалах дела, путём вымогательства получил от главного бухгалтера 300 долларов через другого человека.

В решении суда также отмечается, что заведующий отделением с января по март вымогал у аутсорсинговой компании 12,8 млн сумов за то, что не будет публиковать информацию о недостатках предприятия, дискредитировать его имидж, что могло бы привести к расторжению соглашения с медобъединением.

Согласно материалам делам, правоохранительные органы задержали его, когда он в своём служебном кабинете получал 3000 долларов от строительной компании, которая давала деньги, чтобы он не публиковал видео с недостатками их работы в медобъединении.

Что касается статьи обвинения о хищении, то Отабек Ахлиддинов обвинён в том, что в 2018 году добился назначения на должность главного диетолога медобъединения, хотя не имел соответствующего сертификата или диплома. До марта 2023 года он, говорится в материалах, не выполнял какую-либо работу в этом направлении и получил дополнительную зарплату в 56,2 млн сумов.

Несмотря на то, что он работал заведующим приёмно-диагностическим отделением, он также получил должность врача общей практики на 0,5 ставки и в 2019—2023 годах дополнительно получил зарплату в 100,98 млн сумов, не выполняя какую-либо работу, говорится в решении суда.

Суд рассматривал эти факты как хищение бюджетных средств путём присвоения и растраты. Кроме того, Ахлиддинова признали виновным в хищении 207,5 млн сумов, которые поступили от оказания сервисных услуг почти 25 тысячам амбулаторным пациентам.

Прокурор Ханабада внёс протест и попросил апелляционную инстанцию Андижанского областного суда по уголовным делам ужесточить наказание. Адвокат подсудимого сообщил, что суд первой инстанции не проверил его доводы, не дал оценку показаниям свидетелей и вещественным доказательствам. Он попросил отменить безосновательный приговор и оправдать Ахлиддинова.

Суд отменил предыдущее решение и приговорил мужчину к 7 годам и 1 году лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в госорганах и заниматься блогерской деятельностью в течение 3 лет.

Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов сообщил, что Ахлиддинов был членом этой правозащитной организации.

«Наши активисты не смогли участвовать в следствии и судебном процессе по делу Отабека, согласно желанию членов семьи. Сегодня его привезли в „Таштюрьму“ для этапирования в колонию. Адвокаты возлагают надежду на кассационную инстанцию Верховного суда», — написал он.