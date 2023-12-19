В социальных сетях 19 декабря распространилось видео, где видно, как трое мальчиков пытаются перебежать дорогу. Двое останавливаются, а третьего сбивает автомобиль, который затем покидает место происшествия.

Как сообщила пресс-служба УБДД УВД Самаркандской области, ДТП произошло 18 декабря около 17:25 на внутренней дороге, проходящей через махаллю «Равонак» в Самаркандском районе. Ученика седьмого класса, 2011 года рождения, переходившего дорогу, сбил автомобиль Gentra.

В результате ДТП школьник с травмами был госпитализирован в районное медицинское объединение.

Водитель и автомобиль уже найдены. ОВД Самаркандского района ведёт предварительное расследование.