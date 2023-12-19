Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии вручения высокой Международной премии по борьбе с коррупцией, которая проходит в Ташкенте 19 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «борьба с коррупцией — священный долг каждого человека с чистой совестью, каждого демократического общества и государства».

«Признание заслуг и вручение этой престижной награды личностям, проявляющим наибольшую активность и вносящим достойный вклад в борьбу с коррупцией в мире, служит последовательному воплощению в жизнь Конвенции ООН против коррупции, принятой ровно 20 лет назад», — сказал он.





Обращаясь к участникам церемонии, президент Узбекистана отметил: «История человечества свидетельствует о том, что из-за коррупции даже самые сильные, самые могущественные государства оказывались на краю пропасти».

«Коррупция — это угроза, которая подрывает основы всего человечества, всех обществ, наносит удар по экономике, разрушает верховенство закона и резко снижает доверие народа к политике государства, препятствует развитию демократических институтов. Она также серьёзно нарушает наши планы по достижению Целей устойчивого развития», — подчеркнул глава государства.

Он отметил: в настоящее время ущерб от коррупции в мире составляет около 3 трлн долларов. «Однако, я считаю, эта большая цифра не полностью отражает истинное положение дел и реальные размеры ущерба. Хуже всего то, что невозможно измерить масштаб морального вреда, нанесённого обществу», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что страна в борьбе с коррупцией реализует системные правовые и институциональные реформы. В их числе — принятие закона о противодействии коррупции, создание Антикоррупционного агентства, сокращение бюрократии и упрощение оказания государственных услуг, введение рейтинга комплаенс-контроля, полная цифровизация государственных закупок.





«За последние годы наша страна в индексе Transparency International поднялась на 42 позиции, заняв самое высокое место в регионе. Мы поставили перед собой цель до 2030 года повысить своё место в данном рейтинге ещё на 50 позиций», — заявил Шавкат Мирзиёев. Он добавил, что в этом году в рейтинге Open Data Inventory" страна поднялась на 30-е место. По количеству источников открытых данных Узбекистан занимает 4-е место в мире.

Президент подчеркнул, что государство поставило перед собой большие планы и задачи в области противодействия коррупции.

«Мы разработаем и реализуем Национальную стратегию по борьбе с коррупцией до 2030 года. Особое внимание уделим дальнейшему обеспечению прозрачности деятельности и повышению подотчётности государственных органов, совершенствованию системы открытых данных, укреплению правовых основ и институциональных механизмов сферы», — сказал глава государства.

Кроме того, Узбекистан будет поддерживать и активно участвовать в региональных и глобальных инициативах, новых проектах в сфере противодействия коррупции, используя Региональную платформу Конвенции против коррупции, запущенную в прошлом месяце в Ташкенте.

Наряду с этим президент предложил создать Региональный исследовательский центр по проблемам коррупции для обмена опытом и проведения научных изысканий с привлечением негосударственных некоммерческих организаций.





Узбекистан также намерен ещё больше повысить потенциал Агентства по противодействию коррупции посредством усиления тесного взаимодействия с зарубежными профильными учреждениями. На основе международного опыта будут внедрены новые механизмы, институт «предварительного изучения» по фактам коррупции — антикоррупционного расследования.

Кроме того, страна намерена формировать такое молодое поколение, которое с детства будет привито «вакциной честности». «Мы заинтересованы в широком внедрении в Узбекистане программы Глобального ресурса ООН по антикоррупционному просвещению и повышению антикоррупционной активности молодёжи», — заявил глава государства.

«Мы особенно ценим роль средств массовой информации, находящихся в первых рядах в таком сложном процессе, как противодействие коррупции», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он также предложил провести Глобальный медиа-форум для эффективного использования возможностей журналистов и повышения их влияния в сфере борьбы с коррупцией.





Президент также прокомментировал открытие монумента, символизирующего борьбу с коррупцией. «Установленный монумент, посвящённый этой теме, представляет собой открытую ладонь, поднятую вверх, чтобы остановить коррупцию, и мы крепко пожмём руки нашим героям, участвующим в сегодняшнем форуме, которые твёрдо и неустанно следуют по пути справедливости. Мы всегда рядом с вами в проводимой вами очень важной работе», — заявил президент Узбекистана.

В завершении своей речи глава государства поздравил всех лауреатов престижной премии.