К 2060 году ущерб экономике Узбекистана от избыточного веса и ожирения населения увеличится до 21,6 млрд долларов, что эквивалентно 490 долларам на душу населения и 4,7% ВВП. Ожидается, что это может 12-кратно увеличить общие затраты государства.

Об этом говорится в статье аналитика Центра экономических исследований и реформ Улугбека Хужакулова. В ней проанализированы экономические последствия избыточного веса и ожирения для Узбекистана на основе данных Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации ожирения (WOF).

Средний индекс массы тела (ИМТ) в Узбекистане с 1991 года ежегодно увеличивался на 0,12 пункта и в 2006 году достиг 25 кг на квадратный метр.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах / рост в метрах в квадрате. Идеальная масса тела для мужчин рассчитывается на основе Индекса массы тела, равного 23. Идеальная масса тела для женщин рассчитывается на основе Индекса массы тела, равного 21,5.

По данным ВОЗ, на сегодня средний ИМТ в Узбекистане составляет 26,5 кг на кв. м, что является самым высоким показателем в Центральной Азии.

Повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска таких неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, нарушения опорно-двигательной системы и онкологические заболевания.

По прогнозам WOF, к 2030 году и 2060 году доля взрослых с избыточным весом или ожирением увеличится до 59% и 80% соответственно. Доля взрослых с ожирением возрастёт с 18,9% в 2020 году до 25% к 2030 году и до 50% к 2060 году.

В начале декабря Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья со ссылкой на ВОЗ сообщил, что половина населения Узбекистана в возрасте от 18 до 64 лет имеет избыточный вес и 20% страдает от ожирения.

Кроме того, 67% жителей страны не потребляют достаточное количество овощей и фруктов (менее 400 гр в день). У 46% населения отмечается повышенный уровень холестерина в крови. а среднее потребление соли населением составляет 14,9 грамма в день, что превышает рекомендованное ВОЗ значение в три раза.