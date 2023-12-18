В китайском городе Уси завершился турнир по таэквондо WT среди взрослых из серии Большого шлема, на котором узбекистанец Джасур Джайсунов выиграл серебряную медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В четвертьфинале таэквондист, выступающий в весовой категории -80 кг, одолел чемпиона Олимпиады Токио-2020 Максима Храмцова из России, а в полуфинале — Мирхашима Хоссейна из Ирана.

В решающем поединке Джайсунов вышел на даян против ещё одного иранца — Мехрана Бархордари и уступил своему сопернику со счётом 1:2, завоевав таким образом второе место в турнире.