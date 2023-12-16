Апелляционная инстанция Ташкентского областного суда по уголовным делам оставила без изменений приговор 47-летнему блогеру Лемаре Мирзаахмедовой, известной под псевдонимом Эмине Караманова, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Её задержали 4 марта по подозрению в хищении и подделке документов. ГУВД Ташкентской области сообщало, что компания Карамановой Тeх Kredo в рамках договора получила из местного бюджета 329,3 млн сумов на ремонт мемориального комплекса в Янгиюльском районе «на уровне современных градостроительных требований».

В ходе аудиторской проверки выяснилось, что руководительница подрядной организации и другие могли включить в договор фактически не выполненные работы на 227,13 млн сумов.

Её компанию также подозревали в завышении стоимости работ в рамках строительства дополнительного хозяйственного корпуса 7-й школы. Сообщается, что стоимость проекта по договору составляла 157 млн сумов, а сумма хищений за невыполненные работы — 13,4 млн сумов.

Против Лемары Мирзаахмедовой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и части 2 и 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование / использование заведомо подложного документа).

В ГУВД Ташкентской области отдельно отметили, что это дело не связано с её блогерской деятельностью.

12 октября Зангиатинский районный суд по уголовным делам признал Мирзаахмедову виновной по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и части 3 этой статьи (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса, однако освободил от ответственности за это преступление.

При этом её признали виновной по пунктам «а», «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; из корыстных или иных низменных побуждений), части 2 статьи 140 (оскорбление в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещённое в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете) и пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере / наказывается лишение свободы от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса и приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Статья о хищении не указана в приговоре.

Апелляционная инстанция Ташкентского областного суда 13 декабря рассмотрела жалобу и оставила приговор первой инстанции без изменения.

Примечательно, что пострадавшими и истцами по делу проходили бывший хоким Янгиюльского района Улугбек Ялгашев, руководительница отдела благоустройства хокимията района Тургуной Якубова, экс-учредитель компании Adras Stile в Зангиатинском районе Дилорам Гуламназирова, а также Клара Акмалова.

Эмине Караманова часто критиковала местных чиновников, поднимала различные проблемы, включая проблемы энергоресурсов, работала с обращениями граждан. В то же время она высказывала спорное мнение о необходимости контроля цен и неготовности Узбекистана к продаже товаров через биржу.