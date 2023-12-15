Холодный антициклон, который в первой половине этой недели принёс снежную и морозную погоду, быстро отступает с территории Узбекистана, сообщил Узгидромет.

По большей части территории страны ночные морозы ослабели до 0…-5 градусов Цельсия, а в пятницу днём воздух прогреется до +4…+9. По северу страны тоже теплеет, но даже в дневные часы температура остаётся в пределах −3…−8 градусов.

15 декабря днём по большей части территории Узбекистана осадков не ожидается, лишь по южным и юго-западным районам к вечеру местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

16 декабря влажная воздушная масса с южных районов распространится и на центральные районы Узбекистана. Небольшие осадки в виде дождя и снега пройдут по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям. Дневная температура воздуха понизится, но незначительно, до 0…+5 градусов.

По горным районам пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

В воскресенье 17 декабря по всей территории страны ожидается погода без осадков. Температура ночью будет в пределах 0…-5 градусов, по северу — −5…−10, днём — +2…+7 градусов.

Местами по Узбекистану ожидается туман. В отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В Ташкенте: в пятницу и в воскресенье без осадков, в субботу временами небольшие осадки (дождь, снег). В ночные и утренние часы возможен туман.

Температура 15 декабря будет в пределах +6…+8 градусов, 16−17 декабря ночью — −3…+2 градуса, днём 16 декабря — 0…+2 градуса, 17 декабря — +3…+5 градусов.