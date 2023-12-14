Двухдневная повестка конгресса, организованного международной консалтинговой компанией Vostock Capital, традиционно насыщена обсуждением широкого спектра проблем и задач в мировой металлургии. Узбекистану, входящему в десятку стран, имеющих крупнейшие запасы полезных ископаемых, но освоенных лишь на 30−45%, было что сказать и показать на форуме.

«Сегодня в контексте проблем неопределённости, с которыми сталкиваются мировые рынки, Узбекистан признает важность развития сырьевых рынков и стремится к глубокой переработке сырья и производства продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал советник министра горнодобывающей промышленности и геологии Азизхужа Кобилов.

Советник не скрывал амбициозность целей, поставленных властями страны по увеличению объёмов стратегических металлов: золота — в 1,5 раза, серебра — в 3 раза, меди — в 3,5 раза, продукции чёрной металлургии — минимум в 2 раза. «Также нацелены на развитие производства критически важных минералов, на которые сегодня весь мир, в частности, Европа, уделяет особое внимание», — отметил Кобилов. Речь идёт о добыче востребованных на рынке лития, графита, тантала, германия.

Привлечь новых инвесторов в новый сегмент открывающегося рынка в Узбекистане, по всей видимости, должны изменения в законе «О недрах», над которыми власти работают совместно с экспертами Европейского банка реконструкции и развития. По словам советника, новая редакция будет свёрстана на основе изучения лучших мировых практик, которые отвечают ожиданиям инвесторов и устанавливают прозрачные условия работы отрасли.

«Особенно нам потребуются услуги ведущих научных и инженерных организаций для решения задач по сохранению водных ресурсов, энергосбережения и предотвращения негативного влияния на окружающую среду», — добавил Кобилов.

На рынке цветных металлов глобальный курс на декарбонизацию является доминирующим фактором. Основные драйверы добычи редкоземельных металлов остаются прежними — это рост продаж электромобилей и увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре предложения — главный посыл аналитиков и специалистов отрасли на ташкентском конгрессе.

«Спрос на литий, медь, никель продолжит расти, что приведёт к сохранению высоких цен на эти металлы, обеспечивая достаточные стимулы для наращивания инвестиций в их добычу», — прогнозирует замдиректора MSA-Minerals Consulting Тримейн Вудс. По его оценке, нынешняя ценовая конъюнктура открывает возможности для переоценки ранее нерентабельных месторождений, и здесь большое непаханое поле для геологов и инвесторов в странах СНГ, в частности, в Центральной Азии.

Ему вторит руководитель по горнорудной отрасли инвестиционного фонда «ОверБест Рус» Константин Белотелкин: «На рынке России сейчас нет новых интересных месторождений меди, которые открыты для инвесторов. Поэтому с 2024 года мы планируем смотреть более активно и пристально на рынок Узбекистана».

У флагмана отечественной цветной металлургии и крупнейшего производителя меди в регионе — Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) проблем с сырьевой базой в далёком обозримом будущем не наблюдается. Замглавного инженера АГМК Абдукаххар Сайназаров сообщил, что канадская HATCH пересчитала запасы месторождения «Ёшлик-1», которых хватит на ближайшие 150 лет. За спиной у докладчика слайд показывал, что комбинат к 2029 году доведёт производство катодной меди до 400 тысяч тонн ежегодно.

Ещё один слайд гласил, что более половины первичной меди в мире выплавляется в Китае. «За счёт освоения месторождения „Ёшлик-1“ мы, конечно, войдём в топ-20 стран по добыче меди, но интересует рейтинг по переработке меди. Пример Китая может быть для нас своего рода эталоном — в каком направлении двигаться. Мы должны обеспечить и переработку меди до продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал Сайназаров.

По данным АГМК, в рамках концепции медного кластера, разработанной HATCH, не менее 80% производимой комбинатом меди должно быть переработано в стране. Канадцы составили лонг-лист около 30 видов медной продукции, которую можно будет производить в Узбекистане. По прогнозам экспертов, выпуск столь широкой линейки позволит также минимизировать такой логистический «минус» отечественного экспорта, как отсутствие прямого выхода к морским портам.