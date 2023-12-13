Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 декабря посетил Единый центр оперативного управления главного управления внутренних дел города Ташкента.





Центр создан в рамках постановления президента от 2 апреля 2021 года для непрерывного мониторинга криминогенной и социальной обстановки на территории столицы. Он работает на основе «геоинформационной электронной карты», в которую интегрировано 55 электронных баз данных министерств внутренних дел, юстиции, здравоохранения, транспорта, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Налогового комитета и других ведомств, а также подключено 7300 видеокамер с более чем 10 тысяч жилых и нежилых объектов по столице.





Сообщается, что это способствует эффективному управлению силами и средствами обеспечения общественной безопасности. В частности, в режиме реального времени координируются сотрудники, ведущие службу в общественных местах. В результате прибытие на место происшествия занимает 3−5 минут.

По данным пресс-служба главы государства, все это играет важную роль в обеспечении целей «Безопасный город», «Безопасная махалла», раннем выявлении правонарушений. За прошедший период в Ташкенте «по горячим следам» были раскрыты 925 преступлений.





К единому центру также подключены информационные системы «Е-манзил», «Шакл-1», «Е-мехмон», «Кадастр» и собираются данные с камер видеонаблюдения. Молодыми специалисты-участники проекта «Один миллион программистов» разработали для центра систему «Қалқон» («Щит»), говорится в сообщении.

Комплекс обеспечивает тесное взаимодействие структур, ответственных за общественную безопасность, обработку данных в рамках единой платформы, принятие правильных решений с помощью автоматических средств анализа и оценки оперативной обстановки и криминогенной ситуации.





Президент поручил эффективно использовать систему, внедрить цифровые решения и в работу инспекторов по профилактике, принять дальнейшие мер по повышению эффективности и оперативности борьбы с преступностью.