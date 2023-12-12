В период зимних каникул студенты вузов могут воспользоваться традиционными 50-процентными скидками на железнодорожные билеты по направлениям внутри страны.

Как сообщила пресс-служба компании «Узжелдорпасс», скидки действуют на рейсах с 25 декабря по 7 января. Они не распространяются на билеты в вагонах классов СВ и ВИП и на высокоскоростные поезда Afrosiyob.

Блогер Хушнудбек Худойбердиев обратил внимание, что к моменту объявления скидки билеты на многие направления на указанный период уже распроданы.

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Он выразил мнение, что вместо ежегодного объявления скидки на отсутствующие места можно было бы предоставлять студентам возможность в любое время года купить билеты за полцены на каникулы, а не ждать наступления декабря.

Вскоре компания опубликовала заявление, в котором говорится, что после объявления скидки студенты за сутки приобрели около 1000 билетов.

В компании отметили, что билеты в электронной системе выставляются на продажу за 45 дней.

В «Узжелдорпассе» добавили, что в новогодний период планируется запуск дополнительных поездов с дополнительными вагонами по направлениям из Ташкента в Ургенч, Нукус, Самарканд и Карши.