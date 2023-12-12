Следующая международная конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдёт в Азербайджане. Об этом сообщило председательство COP28 в Дубае.

Вопрос о том, кто примет COP29, обсуждался две недели. По традиции конференция поочерёдно проводится пятью региональными группами ООН. В 2024 году саммит должна принять одна из стран Восточной Европы, а для этого в группе нужно было единогласно принять решение о принимающей стороне.

Как пишет The New York Times (NYT), Россия заблокировала заявки стран-членов Евросоюза, которые осудили российское вторжение в Украину, наложив вето на таких потенциальных кандидатов, как Болгария, Словения и Молдова.

Одновременно, как отмечает издание, Армения и Азербайджан пригрозили наложить вето на заявки друг друга. Отношения между странами обострились в сентябре этого года после того, как Азербайджан силой вернул себе контроль над территорией Нагорного Карабаха. Позже, однако, Ереван снял свою кандидатуру в пользу Баку на фоне переговоров о мирном соглашении.

«Мы очень благодарны всем странам, в частности Восточноевропейской группе и ОАЭ, принимающим COP28, за их поддержку», — сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на саммите COP28.

NYT обращает внимание, что Азербайджан станет третьим крупным производителем ископаемого топлива, который примет у себя конференцию ООН. ОАЭ, в которых проводится саммит этого года — COP28, являются седьмым по величине производителе нефти в мире.