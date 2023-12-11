В Андижанской области пресечена продажа поддельных лекарств и лекарств с негарантированным качеством стоимостью почти 1 млрд сумов, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Группа лиц изготавливала контрафактные препараты в частном доме и поставляла их с целью продажи в родильные дома, больницы и частные клиники Андижана, а также в Ташкент, Самаркандскую, Бухарскую, Хорезмскую, Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую и Ферганскую области.

Операция была проведена совместно с областным таможенным управлением и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Сначала представители правоохранительных органов обнаружили в автомобиле BYD жителя Алтынкульского района 171 коробку с препаратами «Ферроуз» без необходимых документов. Затем в его доме было найдено 5593 упаковки поддельных лекарств 8 видов и пустые коробки для их упаковки, а также инструкции и этикетки к разным лекарствам.

Далее в домах ещё трёх человек, связанных с первым мужчиной, и по другим адресам было обнаружено большое количество контрафактных лекарственных средств. Всего в ходе этой операции было изъято 10686 единиц лекарств 14 видов на сумму свыше 700 млн сумов.

Более 5000 упаковок поддельных лекарств удалось вернуть из оборота и предупредить их использование гражданами, говорится в сообщении.

В другом случае житель Андижана был задержан при отправке лекарств без документов в аптеки Андижанской и Кашкадарьинской областей.

В его доме найдено 5000 единиц лекарственных средств на сумму 250 млн сумов, а также пустые коробки, инструкции и этикетки для разных препаратов.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 186−3 Уголовного кодекса — производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

Задержанные заключены под стражу.