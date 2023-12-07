С 4 по 9 декабря в Касане (Ботсвана) проходит 18-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Всеобщим одобрением комитета 6 декабря в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества были внесены сразу три номинации от Узбекистана, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.

Многонациональная кандидатура «Тазхиб/живопись: декоративное искусство» была подготовлена национальной комиссией Узбекистана в 2020 году совместно со специалистами из медресе Абулкасим и экспертами из Ирана, Таджикистана и Турции.

Здесь и далее — фото, приложенные национальной комиссией Узбекистана к номинациям.

Тазхиб — искусство оформления книг, представляет собой уникальный вид декоративно-прикладного искусства Узбекистана, отметили в фонде. Оно широко использовалась в качестве украшения страниц рукописей и предметов дворцового быта в средние века в Мавераннахре на территории Узбекистана и в Индии в период правления Бабура.

Некоторые миниатюристы, каллиграфы, художники и реставраторы используют эту технику в современном Узбекистане для украшения религиозных книг, рукописей и создания миниатюр.

В сотрудничестве с управлениями мусульман Азербайджана, Ирана и Турции национальная комиссия Узбекистана подготовила и представила в 2020 году номинацию «Ифтар и связанные с ним социокультурные традиции». Традиции, связанные с ифтаром, содействуют социализации между людьми, образуя «сплочённость», помогают укрепить чувства доброты в сердцах людей, способствуют взаимному миру и солидарности, а также укрепляют дружбу между народами как элемент нематериального культурного наследия.





Номинация «Искусство керамики Узбекистана» была подготовлена национальной комиссией Узбекистана совместно с гончарной мастерской Рагимовых и представлена в 2022 году.

«Гончарное дело — один из древнейших и интереснейших видов народного искусства Узбекистана. Существует множество основных школ и центров гончарного дела, это Риштанская, Бухарская, Гурумсарайская, Ташкентская, Хорезмская, Самаркандская и Кашкадарьинская гончарные школы. Они отличаются друг от друга способом изготовления изделий, узорами, цветами и формами», — отметили в фонде.

Что происходит с объектами после их внесения в списки?

Охрана нематериального культурного наследия является обязанностью государств-участников соответствующей конвенции. Развивающиеся государства имеют возможность обратиться за международной помощью в Фонд нематериального культурного наследия.

Существует также процесс постоянного мониторинга. Каждые четыре года государства-стороны обязаны представлять комитету доклад о состоянии элементов, включённых в Список срочной охраны, который должен включать оценку фактического состояния элемента, воздействие планов по охране и участие общин в реализации этих планов. Государства-участники также должны предоставлять информацию об общественных институтах и организациях, участвующих в усилиях по охране.

Кроме того, каждые шесть лет государства-участники должны представлять периодические отчёты о мерах, принятых для осуществления конвенции, в которых они сообщают о текущем состоянии всех элементов, присутствующих на их территории и внесённых в Репрезентативный список. Эти подробные отчёты содержат информацию о жизнеспособности и мерах, принятых для сохранения включённых элементов.

Каково влияние внесения элементов в список на сообщества и государства?

Внесение элементов в список поможет привлечь внимание к значимости нематериального культурного наследия благодаря наглядности, которой оно обладает.

Освещение в средствах массовой информации в момент включения в список и после этого помогает популяризировать эту концепцию и мобилизовать все большее число заинтересованных сторон, отмечается в сообщении.