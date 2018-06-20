Завершился судебный процесс над ранее судимыми Аббосхоном Ходжаевым (1982 года рождения), претендовавшим на звание «криминального авторитета» Ташкента, и Махамаджоном Курбановым (1982 года рождения). Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Оглашение приговора состоялось в Алмазарском районном суде по уголовным делам Ташкента. Уголовное дело было рассмотрено составом суда под председательством судьи М. Абидова, народных заседателей М. Туйчиевой и Б. Назаровой.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

При этом суд оправдал Аббосхона Ходжаева по пунктам «а», «в» части 2 статьи 165 (вымогательство, совершенное повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц), части 5 статьи 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) через 25 УК и Махамаджона Курбанова по пунктам «а», «в» части 2 статьи 165 УК.

Как отметил представитель Верховного суда, при определении меры наказания подсудимым суд основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции и уголовном законодательстве Узбекистана.

Алмазарский районный суд по уголовным делам города Ташкента приговорил Аббосхона Ходжаева к двух годам лишения свободы, а Мухаммаджона Курбанова — к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима.

«Газета.uz» сообщала о задержании Аббосхона Ходжаева в сентябре прошлого года. Заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев тогда уточнил, что правоохранительные органы имеют информацию о том, что задержанный создал преступное сообщество.

Аббосхону Ходжаеву при аресте было предъявлено обвинение в хранении наркотических средств (часть 5 статьи 273 Уголовного кодекса Узбекистана).