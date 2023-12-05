Делегация Министерства экономики и финансов Узбекистана подписала соглашение с Кластером региональных программ в Центральной Азии о запуске проекта по содействию частному сектору в «зелёной» индустриализации на 9 млн евро, сообщила пресс-служба ведомства. Средства предоставит Германия.

Церемония состоялась по итогам встречи с Торстеном Брецина, координатором Кластера региональных программ в Центральной Азии на полях конференции ООН по климату COP28, проходящей в Дубае.

В рамках проекта предусматривается разработка и внедрение политики устойчивой «зелёной» экономики и промышленности путём усиления потенциала, обучения на рабочих местах, установления международных связей и передачи знаний.

Частному сектору будет оказана поддержка в адаптации «зелёных» технологий для ресурсосберегающего и устойчивого производства, например, через модели циркулярной экономики и «зелёные» промышленные парки.

Участники проекта будут обучаться проведению измерений и сертификации углекислого газа. Кроме того, немецкая сторона предоставит поддержку Узбекистану в торговле сертификатами CO2 за рубежом и поможет адаптироваться к системе трансграничного углеродного регулирования Евросоюза (CBM).

В проект будут вовлечены регионы и отрасли Узбекистана, уязвимые к изменению климата и его последствиям.