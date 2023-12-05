Первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков рассказал об эпидемиологической ситуации в Узбекистане, сообщила пресс-служба министерства.

Он назвал необоснованными слухи о том, что подъем заболеваемости гриппом, особенно среди детей, — это новая пандемия. Нурмат Атабеков подчеркнул, что «это даже не эпидемия».

«Тот факт, что распространение острых респираторных заболеваний чаще фиксируется в столице и в некоторых регионах страны, не означает, что распространение заболевания достигло эпидемического порога. По этой причине мы не видим достаточных оснований для остановки образовательного процесса», — заявил Нурмат Атабеков.

Первый замглавы СЭС отметил, что нужно постараться разорвать цепочку распространения острых респираторных инфекций. «В сложившейся ситуации наша задача — изолировать больных, держать их подальше от общественных мест», — сказал врач.

«В распространении заболевания есть три важных звена: источник заболевания, путь передачи и организм, восприимчивый к инфекции. Если мы отправляет инфицированным детей в школу, детский сад, общественные места, они будут продолжать заражать других», — подчеркнул он.

Нурмат Атабеков рекомендовал родителям не отправлять детей с симптомами заболевания в детские сады и школы и проводить лечение, назначенное врачом, дома.

«Кроме того, во всех инфекционных больницах страны для больных создан резерв коек и необходимых медикаментов», — заявил зампредседателя СЭС.

Он призвал тех, кто болеет, всегда носить медицинскую маску во время общения, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.