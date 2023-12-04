Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов на встрече с представителями медицины и фармацевтических компаний подверг критике ситуацию в сфере, сообщила пресс-служба областной администрации.

«Бессовестные, сидят и пишут рецепты, выбивая деньги из кармана [жителей]. Один Самарканд купил лекарства на 482 млн долларов [за 7 лет], переводя деньги в другие страны. Мы обеспечиваем работой людей других стран, мы пополняем бюджет других стран за счёт самаркандцев, мы делаем другие страны богатыми, а сами вредим себе, пачками, тоннами глотая лекарства», — заявил глава региона.

По данным ведомства, в настоящее время в регионе работает 19 местных фармацевтических предприятий, которые производят 200 наименований лекарств, не уступающих по качеству импортным препаратам.

«Например, „Нимесил“, выпускаемый в Самарканде, легко может конкурировать с одноимённым лекарством, импортируемым их Германии, а производимый в нашей стране таблетированный „Метронидазол“ — с одноимённым препаратом, закупаемым из Беларуси. Причём местные аналоги значительно дешевле, но тем не менее сегодня область импортирует 865 видов лекарств на 200 млрд сумов в год», — говорится в сюжете пресс-службы хокимията.

На встрече также говорилось о том, что сегодня рядом с любым медицинским учреждением в области можно увидеть множество аптек. Глава региона заявил, что «современная медицина становится глобальным бизнес-проектом, в котором главное не здоровье пациентов, а желание пропихнуть как можно больше сомнительных лекарств».

«Лекарства превратились в бизнес, здоровье людей стало бизнесом. Я скажу открыто, не скрывая этого. Врачи через свои знакомые аптеки назначают лекарства, абсолютно не следуя стандартам… Каждую неделю нужно подводить итоги, какой бессовестный аптекарь, какой бессовестный врач нарушил стандарты. Обращаюсь к частным [клиникам], если кто-то будет назначать ненужные лекарства, мы примем меры по закрытию компании через суд и представим общественности информацию, кто там является главным врачом и учредителем», — заявил он.

По словам заместителя областного управления здравоохранения Дониёра Асадова, 30 ноября пациент детской городской больницы №1 в Самарканде был направлен в частную клинику для сдачи лабораторных анализов, хотя в самой больнице имелось оборудование для проведения лабораторных исследований. Кроме того, ему выписали дополнительные ненужные лекарства по высокой цене.

Эркинжон Турдимов подверг критике тот факт, что в некоторых медучреждениях, несмотря на наличие определённых лекарств, выделенных из бюджета, пациентов отправляют приобретать их в аптеках.

«Я уже говорил, что у каждого входа в больницу должно быть написано, какие лекарства есть в наличии. Если вам не нравится менять список, напишите его на доске мелом. Необходимо написать, какие лекарства есть в наличии, какие лекарства бесплатные, а какие платные. Пациенты в этом месте должны знать. В районах некоторые жители сообщают, что они даже шприцы сами покупают. Теперь рабочая группа займётся этим», — сказал хоким.

Руководству областного управления здравоохранения поручено провести цифровизацию системы здравоохранения, в которой будет фиксироваться каждый написанный пронумерованный рецепт врачом и нарушения при назначении лечения. Врачи должны следовать стандартам, предписанным Министерством здравоохранения, и выходить за их пределы после принятого решения консилиума специалистов.

Глава хокимията заявил, что врачи, которые будут включать в рецепт лекарства не из стандарта лечения, будут освобождены от должности. Он поручил всем медицинским объединениям, включая частные клиники, включить в трудовой договор со всеми сотрудниками такое требование. Управление юстиции разработает положение в рамках законодательства, сказал он. «С сегодняшнего дня никто не имеет права выписывать лекарства, не включённые в стандарт», — заявил хоким.