Первую в Узбекистане онлайн-библиотеку для людей с инвалидностью по зрению Kitob Plus представили в Агентстве по делам молодёжи 30 ноября, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Незрячий Мирали Гиёсов и слабовидящий Абдулазиз Салимов создали платформу совместно с общественным объединением инвалидов Ташкента ННО Sharoit Plus при поддержке Агентства по делам молодёжи.

Библиотека уже доступна для пользователей iOS и Android. Кроме того, запущен веб-сайт. Интерфейс этих продуктов может считываться скринридером — специальной программой, которая озвучивает текст.

Фото: Агентство по делам молодёжи.



«Наша цель — создать единую платформу, в которой будут собраны все аудиокниги, записанные на узбекском языке», — сказал создатель и координатор проекта Абдулазиз Салимов.



Сегодня в Kitob Plus размещено около 300 книг на узбекском языке. Фонд библиотеки удалось собрать благодаря студии Дворца культуры общества слепых Узбекистана «Санъат гулшани», волонтёрам, создающим аудиокиниги, а также людям с инвалидностью по зрению.

Распространять литературу создателям Kitob Plus позволяет Марракешский договор, к которому Узбекистан присоединился в январе 2022 года. Цель этого документа — облегчить доступ людей, чьи способности воспринимать печатную информацию ограничены в силу нарушений зрения, к опубликованным произведениям. Договор позволяет без согласия автора и выплаты вознаграждения переводить произведения в формат, доступный для незрячих, и распространять эту информацию.

Для развития Kitob Plus создатели проекта планируют технически интегрировать фонд российской онлайн-библиотеки «Логос» в узбекскую библиотеку, рассказал Абдулазиз Салимов. Тогда пользователям платформы будут доступны книги на русском и других языках, увеличится количество произведений в аудиоформате.

«Логос» — вдохновитель создателей Kitob Plus, рассказали молодые люди. Впервые они воспользовались приложением библиотеки Av3715 pocket Reader в 2014 году. Его создала команда генерального директора «Логоса» Михаила Корнеева.

Фото: Агентство по делам молодёжи.



«На тот момент это была одна из самых удобных и богатых библиотек», — вспоминают стартаперы.

С 2016 года они пытались инициировать запуск проекта, подавали заявки в различные организации.

«Попыток было много, но все безуспешные. В этом году мы вышли на Агентство по делам молодёжи, нам удалось договориться о сотрудничестве, и дело пошло», — рассказал Абдулазиз Салимов.

По приглашению Мирали и Абдулазиза Михаил Корнеев занялся технической разработкой сайта и приложения Kitob Plus. На реализацию ушло 4 месяца.

Для дальнейшего развития проекта энтузиастам нужна финансовая поддержка, отмечают создатели Kitob Plus. Для работы приложений и сайта требуется ежемесячно оплачивать аренду серверов. Кроме того, для расширения библиотечного фонда необходимо постоянно докупать сервера. Создатели проекта также планируют восстановить записанные на магнитные ленты аудиокниги. Качество звука на них со временем испортилось.

Алишер Саъдуллаев. Фото: Агентство по делам молодёжи.



«В этом месяце у нас заканчиваются ресурсы и есть вероятность, что проект может быть заморожен, приложения и сайт перестанут работать. Не хотелось бы в это верить, но страх есть. Поэтому на данном этапе мы ищем неравнодушных людей и организации, которые могли бы нас поддержать», — сказал Абдулазиз Салимов.

Глава Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев в ходе своего выступления заявил, что при планировании бюджета на следующий год агентство рассмотрит поддержку проекта Kitob Plus.