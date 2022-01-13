Президент Шавкат Мирзиёев 13 января подписал постановление о присоединении Узбекистана к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Агентство информации и массовых коммуникаций определено компетентным органом, ответственным за реализацию договора. Выполнение обязательств, взятых Узбекистаном, возложено на Кабинет министров и руководителей соответствующих министерств и ведомств.

Марракешский договор был принят на Дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 27 июня 2013 года.

По данным ВОИС, главная цель договора состоит в том, чтобы установить «ряд имеющих обязательную силу ограничений и исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию».

Положения договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и/или связанных с ними иллюстраций, включая аудиокниги.

Присоединение страны к договору позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для незрячих и лиц с нарушениями зрения, обеспечит для них доступ к культурной и социальной жизни общества, позволит осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных форматах (шрифт Брайля, «говорящие» книги и др.).

Нормы соглашения, в частности, позволяют без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения: