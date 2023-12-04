Делегация во главе с министром внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым встретилась с заместителем премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов — министром внутренних дел Саифом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, сообщила пресс-служба МВД.

Стороны подписали меморандум о взаимном признании водительских удостоверений. С его вступлением в силу граждане обеих стран получат право управлять транспортом при наличии национальных водительских прав во время посещения территории другой страны (за исключением тех, кто приезжает на долгосрочное проживание).

Кроме того, граждане Узбекистана, являющиеся резидентами ОАЭ (получившие право долгосрочного проживания) и имеющие национальное водительское удостоверение, будут освобождены от сдачи экзаменов на получение эмиратских водительских прав.

Как ожидается, документ вступит в силу 27 января 2024 года.

Делегация МВД также обсудила с эмиратскими коллегами вопросы совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми и киберпреступностью.