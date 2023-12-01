1 декабря в соцсетях распространились видео, на котором сотрудники службы скорой помощи оказывают помощь девушке, которая упала с шестого этажа здания в Янгихаётском районе Ташкента.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, инцидент произошёл 30 ноября примерно в 18:30. По данным ведомства, 17-летняя гражданка Турции по неизвестной причине спрыгнула с шестого этажа дома, в котором проживала.

От полученных травм девушка скончалась в больнице.

Проводится доследственная проверка.