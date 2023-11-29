Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет до 25 млн долларов компании Anglesey Food, владеющей розничной продовольственной сетью «Корзинка», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе корпорации.

Финансирование поможет компании построить современный «зелёный» центр дистрибуции, обеспечив увеличение количества розничных магазинов сети «Корзинка».

Как ожидают в IFC, проект поможет создать рабочие места, поддержать фермеров и местных поставщиков, а также расширить доступ к высококачественным и недорогим продуктам питания, особенно за пределами Ташкента.

Проект также будет содействовать увеличению ассортимента продукции, улучшению безопасности пищевых продуктов, развитию сельскохозяйственных секторов и производства продуктов питания. Кроме того, проект, как ожидается, поможет «Корзинке» создать более 42 тысяч прямых и косвенных рабочих мест и улучшит гендерное равенство на рабочем месте.

IFC также помогает компании получить международные сертификаты — «Совершенный дизайн для повышения эффективности» (EDGE) для строительства нового центра дистрибуции и «Экономические дивиденды для гендерного равенства» (Gender EDGE), который устанавливает стандарты гендерного равенства на рабочих местах. «Оба сертификата станут одними из первых в своём роде в Центральной Азии», — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, IFC оказывает поддержку «Корзинке» и её местным поставщикам в улучшении стандартов безопасности пищевых продуктов.

«Финансирование IFC позволит нам расширить предоставляемые услуги по всей стране в условиях сложной внешней среды, одновременно защищая окружающую среду и улучшая условия труда для всех наших сотрудников», — сказал основатель и председатель наблюдательного совета сети супермаркетов «Корзинка» Зафар Хашимов.

По оценке IFC, современный рынок розничной торговли продуктами питания в Узбекистане находится на начальной стадии развития, составляя всего 8% от общего объёма розничной торговли продуктами питания, по сравнению с показателем в 75% в Восточной Европе. «Это препятствует росту и повышению эффективности сельскохозяйственного сектора и пищевой промышленности, которые являются основой экономики страны», — отметили в корпорации.

«Развитый сектор розничной торговли продуктами питания способствует экономическому развитию, обеспечивая устойчивость рынка сельскохозяйственной продукции, — отметила директор IFC по Турции и Центральной Азии Вибке Шлёмер. Инвестиции IFC будут способствовать росту сектора, расширению ассортимента и доступности продуктов питания для местных потребителей, улучшению продовольственной безопасности и созданию тысячи устойчивых рабочих мест».

Накануне «Корзинка» также сообщила о начале партнёрства с крупнейшим международным ритейлером SPAR. Эта продуктовая сеть насчитывает почти 14 тысяч магазинов на 5 континентах.

Открытие «Корзинкой» первых магазинов SPAR в Узбекистане запланировано на середину 2024 года. Как ожидается, «жители страны получат доступ к широкому ассортименту товаров европейского качества, потому что SPAR известен продукцией под собственными торговыми марками», отметили в «Корзинке».