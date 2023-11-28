Сервис Yandex Go подводит итоги акции «Щедрый ноябрь», проведённой в пользу благотворительных организаций Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в компании.

Каждую пятницу ноября за каждые 10 км поездки сервис за свой счёт начислял 50 сумов в пользу акции. Учитывались как собственные поездки пользователей, так и заказанные для друзей, знакомых и родственников.

Затем Yandex Go увеличил получившуюся за четыре дня акции сумму, таким образом благотворительным организациям будет перечислено 101 млн сумов.

Средства получат объединение инвалидов Ташкента «Шароит плюс», благотворительная организация медико-социальной поддержки пациентов с буллезным эпидермолизом и ихтиозом «Капалак Болалар» («Дети-бабочки»), благотворительный фонд Ezgu Amal, который помогает онкологическим больным, и фонд ONA, который поддерживает женщин в трудных жизненных ситуациях.

«Фонд Ezgu Amal благодарит Yandex Go за такой замечательный проект, который призывает творить добро и ещё раз подчёркивает социально-ответственную роль бизнеса в обществе. Полученные средства мы направим в помощь деткам, которые проходят трансплантацию костного мозга в Национальном детском медицинском центре», — поделилась председатель правления фонда Ezgu Amal Мунира Ходжаханова.

«Акция „'Щедрый ноябрь“ — это возможность сделать реальное изменение в жизни тех, кто нуждается в нашей поддержке. Каждые 50 сум, переведённая за 10 км поездки, станут шагом к созданию безопасного и поддерживающего окружения для наших подопечных», — рассказала член попечительского совета общественного фонда ONA Мухлиса Ханова.