В социальных сетях распространились видео, на которых видно, как из-под земли валит густой дым в районе станции метро «Космонавтов» в Ташкенте.

В компании «Региональные электрические сети» сообщили, что причиной дыма стало повреждение кабельной сети 35 кВ, выходящей от подстанции 110/35/10 кВ «Сайилгох».

Потребителей подключили к другой сети до разрешения ситуации, причины повреждения устанавливаются, говорится в сообщении.

В компании заверили, что перебоев в электроснабжении нет, однако некоторые жители, проживающие в том районе, сообщают «Газете.uz», что подача электричества ещё не была возобновлена.





Фото: Tashkent_Land / Telegram.

В пресс-службе метрополитена Ташкента заявили, что произошло короткое замыкание в электрокабелях, принадлежащих Ташкентским городским электросетям, расположенным вблизи станции метро «Космонавтов». «Вышеназванная ситуация не имеет никакого отношения к деятельности метрополитена и непосредственно к станции. Станция метрополитена „Космонавтлар“ работает в штатном режиме», — говорится в заявлении.