В середине недели по Узбекистану ожидаются осадки и понижение температуры, сообщил Узгидромет.

27−28 ноября по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода с дневной температурой в пределах +20…+25 градусов Цельсия. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области 28 ноября местами пройдёт небольшой дождь. По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

29 ноября влажная воздушная масса с северо-западных районов распространится на всю территорию Узбекистана. По стране местами пройдут дожди, будет усиливаться ветер. По Каракалпакстану, Хорезмской области и областям Ферганской долины без осадков.

30 ноября дожди пройдут лишь по областям Ферганской долины, по остальным областям осадков не ожидается. 1 декабря сухо будет по всей территории Узбекистана.

Температура с 29 ноября начнёт понижаться и во второй половине рабочей недели ночью будет в пределах +2…+7 градусов, днём — +10…+15 градусов, по северу страны ночью — 0…-5 градусов, днём — +5…+10.

В Ташкенте: в понедельник и вторник без осадков. Температура днём будет в пределах +21…+24 градусов. 29 ноября временами дождь. Температура составит +15…+17 градусов.

30 ноября и 1 декабря без осадков. Ожидается понижение температуры ночью до +2…+7 градусов, днём — до +10…+15.