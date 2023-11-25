В ночь на 25 ноября российская армия нанесла массированный удар дронами по Украине. Основным направлением атаки стал Киев, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«В эту ночь враг выпустил по Украине рекордное количество ударных беспилотников типа Shahed-131/136», — говорится в сообщении ВСУ.

По подсчётам украинских военных, Украину атаковали 75 беспилотников, из них 74 были уничтожены силами ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что воздушная тревога в столице Украины этой ночью продолжалась шесть часов. В результате налёта беспилотников, по его словам, пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок.

Обломки дронов упали в Соломенском, Печерском, Голосеевском, Днепровском и Подольском районах Киева.

В Соломенском районе из-за падения обломков беспилотников произошёл пожар в помещении детского сада, в соседних домах повреждены окна. Кроме того, пострадал второй этаж пятиэтажного дома, где оказались заблокированы две женщины. Спасатели их эвакуировали. Ещё один обломок дрона упал в этом же районе на открытой местности и вызвал возгорание.

В Печерском и Подольском районах Киева обломки также упали на открытой местности. В Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного дома. В Голосеевском районе — на четырёхэтажный жилой дом.

После ночного обстрела в Киеве была обесточена воздушная линия, сообщило Министерство энергетики Украины. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников на Украину в ночь на День памяти жертв Голодомора «сознательным террором».

Власти России атаку на Украину пока не комментировали.