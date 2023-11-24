Заместитель хокима Багдадского района Ферганской области по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Кахрамон Миртазакулов, ударивший директора педагогического колледжа, привлечён к дисциплинарной ответственности. Соответствующее распоряжение 22 ноября подписал хоким района Юсуфджон Хусаинов.

В документе говорится, что замхокима «грубо нарушил» правила этикета и поведения государственного служащего, за что получил выговор.

Ранее Министерство высшего образования, науки и инноваций резко осудило инцидент и выразило беспокойство. Минвуз считает, что поведению замхокима необходимо дать правовую оценку и принять необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Министерство также выступило против установления обязательной подписки на газеты и журналы и предупредило об ответственности за принудительную подписку.

Напомним, что замхокима района Кахрамон Миртазакулов 14 ноября провёл совещание по вопросу подписки в здании районной администрации. На заседании он поручил директору колледжа заставить учителей заплатить за подписку, так как они все получают премию.

Получив отказ, он ударил директора педагогического колледжа в челюсть. Пострадавшего госпитализировали, у него выявлено сотрясение мозга и повреждение лица.

Сейчас прокуратура района проводит доследственную проверку.