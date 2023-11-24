В пятницу и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. В пятницу днём воздух прогреется до +15…+18 градусов Цельсия, в субботу — до +17…+20, в воскресенье — до +20…+23 градусов. Преобладающая температура ночью составит +5…+10 градусов.

Ветер восточный 7−12 м/с, в пятницу днём местами с усилением до 15−20 м/с.

В Ташкенте: 24−26 ноября переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

Температура ночью будет в пределах +7…+9 градусов, днём 24 ноября — +15…+17 градусов, 25 ноября — +16…+18 градусов, 26 ноября — +19…+21 градус.