Агентство по противодействию коррупции призвало Комитет по делам религии и Управление мусульман честно и справедливо формировать список граждан, отправляющихся в хадж, и обеспечить к нему открытый доступ, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что требование к формированию единой системы онлайн-очереди для паломников содержится в постановлении Кабинета министров от 13 июня 2017 года. Пунктом 7 этого документа Комитету по делам религий, Управлению мусульман Узбекистана и Министерству развития информационных технологий и коммуникаций было поручено создать систему онлайн-очереди для паломников с обязательным её обновлением.

Организационные группы при хокимиятах, отвечающие за проведение ежегодных мероприятий хаджа и умры, должны были регистрировать паломников в единой системе на основе списка, предоставленного махаллинскими комитетами.

Рабочая группа во главе с директором Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов изучил исполнение требований этого положения на примере Ургенча и Ургенчского района, где 3141 и 2279 жителей соответственно подали заявку на совершение хаджа. Группа выявила недостатки и ошибки при регистрации и формировании списка паломников.

Отметим, что ни на официальном сайте Управления мусульман Узбекистана, ни на сайте Комитета по делам религии информации об онлайн-очереди паломников нет.

Муфтий Нуриддин Халикназар в ноябре 2022 года высказался о необходимости обеспечения прозрачности системы паломничества хаджа и перехода на систему электронной очереди.

«Мы уже должны были сделать систему прозрачной. В настоящее время Комиссия по хаджу занимается переводом очереди на хадж в электронную форму. Мы также запустили центр по организации хаджа и умры в системе Управления мусульман. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы создать прозрачную и электронную очередь», — заявлял муфтий.