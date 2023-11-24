Заместителем председателя Управления мусульман Узбекистана по делам молодёжи стал доктор политических наук, профессор Мухаммадолим Мухаммадсидиков, сообщила пресс-служба управления.
Он окончил Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари, Каирский государственный университет и Ташкентский государственный институт востоковедения.
Мухаммадсидиков сохраняет должность ректора Ташкентского исламского института имени имама Аль-Бухари.
Ранее он работал заведующим отделом Комитета по делам религии, проректором Международной исламской академии Узбекистана.