Заместителем председателя Управления мусульман Узбекистана по делам молодёжи стал доктор политических наук, профессор Мухаммадолим Мухаммадсидиков, сообщила пресс-служба управления.

Он окончил Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари, Каирский государственный университет и Ташкентский государственный институт востоковедения.

Мухаммадсидиков сохраняет должность ректора Ташкентского исламского института имени имама Аль-Бухари.

Ранее он работал заведующим отделом Комитета по делам религии, проректором Международной исламской академии Узбекистана.