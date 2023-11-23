Один из столичных цветочных магазинов сообщил о происшествии, которое произошло в нем, распространив также видео с камер видеонаблюдения.

На нем видно, как женщина заходит вслед за девочкой в цветочный магазин и начинает её избивать.

«Сегодня 21 ноября в 20:09 к нам зашла девочка и попросила ненужные цветочки, спустя несколько секунд за ней зашла её пьяная мама с криком „Я тебя убью“ и использовала другие нецензурные слова, начала избивать ребёнка (6−7 лет)», — написали сотрудники магазина в Instagram. Они обратились в правоохранительные органы.

В комментариях к видео многие подписчики отметили, что неоднократно видели девочку продающей цветы или салфетки или просящей деньги в центральных районах Ташкента, мать, по их словам, в это время находится где-то неподалеку.

Происшествие прокомментировала пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой. Там заявили, что детский омбудсман «немедленно взяла ситуацию на контроль».

УВД Мирзо-Улугбекского района проводит доследственную проверку в связи в правовой оценкой действий матери девочки В. А.

«Девочку, пострадавшую от насилия со стороны матери, поместили в Центр социальной-правовой помощи несовершеннолетним в Ташкенте. Рассматривается вопрос о лишении матери родительских прав», — говорится в сообщении омбудсмана.