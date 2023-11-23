В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана с 24 ноября по 3 декабря пройдёт персональная выставка «Жизнь, посвящённая ремёслу» представителя династии Нарзуллаевых в шестом поколении, мастера гиждуванской керамики Абдулло Нарзуллаева, сообщила пресс-служба музея.

Выставка приурочена к 60-летию Народного мастера Узбекистана.

Фото: Виктория Абдурахимова.

На выставке в Ташкенте будет представлено около 100 работ керамиста. Также будет организована фотовыставка, на которой посетители смогут увидеть процесс изготовления работ представителей династии Нарзуллаевых.

Фото: Виктория Абдурахимова.

Абдулло Нарзуллаев изобразил в своих произведениях такие традиционные орнаменты, как «Мехроби», «Паррагул», «Чашми булбул», «Яксара моргула», «Гаджакбарг», «Мадохили райхон», «Хати джингалак», «Чашми гусфанд», «Ислими ангур», «Кушбарги нахут», «Накши юлдуз», «Гирдоби», «Гули кошини», «Бодбезак», «Мадохили терма», «Гули бинафша», «Думи гоз», «Чорбарги беда», «Мадохил», «Лундагуль», «Дойрагуль», «Се доира», «Дастагуль», «Ду доира», «Гули бодом», «Думи бургут», «Лолагуль», «Морак» и другие.





Он основал в своём доме «Дом-музей керамики имени Ибодулло Нарзуллаева», где продолжает создавать традиционную керамику. Здесь же создан Центр ремесленничества Гиждувана, где развивается традиционная вышивка и возрождается ткачество «Бухарских шёлковых ковров».

Для посетителей вход будет свободный в первый и в последний день выставки.