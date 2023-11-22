В Акдарьинском районе Самаркандской области пассажирский автобус Yutong въехал в разделительное бетонное ограждение и перевернулся, сообщила пресс-служба УБДД УВД области.

По данным управления, авария произошла 22 ноября в 11:50 на 30-м км автодороги М-37. Водитель автобуса превысил скорость, проигнорировал погодные условия и «скользкость дороги после дождя», из-за чего потерял управление и въехал в разделительное ограждение.

В результате ДТП погиб один пассажир, 17 граждан отпустили домой после оказания первой помощи.

По данному факту проводится дознание.